У Львові пожежа на СТО: горіли автомобілі та майно
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Львові виникла пожежа в одноповерховому приміщенні СТО. В результаті пожежі вогнем знищено один автомобіль, інший - був пошкоджений. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.
"17 січня о 05:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Стрийська, 195а. Пожежа виникла в одноповерховому цегляному приміщенні СТО, розміром 18×20 м", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Пожежу вдалось локалізувати о 05:56 та ліквідувати о 06:13.
"Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль Volkswagen Passat, 7 металопластикових вікон та робочий інвентар на площі 5 кв.м. Пошкоджено автомобіль Suzuki Jimny та перекриття даху на площі 6 кв.м. Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців вдалось не допустити розповсюдження вогню, та врятувати 3 автомобіля та будівлю", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Хмельницькому ліквідували масштабну пожежу на складі автозапчастин.