В Кривом Роге задержали мужчину за надругательство над флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины. Злоумышленник задержан и направлен в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного судом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
Так, в сентябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.
После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа сотрудники сектора криминальной полиции Долгонцевского отдела полиции задержали разыскиваемого преступника.
За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. На основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области 38-летнего ранее судимого злоумышленника приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области местного жителя осудили за надругательство над государственным флагом Украины.