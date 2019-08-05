У Кривому Розі затримали чоловіка за наругу над прапором України

Так, у вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав держаний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю.

Після скоєння злочину чоловіку призначили покарання, однак він став переховуватися від судових органів. 3 серпня працівники сектору кримінальної поліції Довгинцівського відділу поліції затримали розшукуваного злочинця.

За наругу над державними символами чоловіку призначено покарання за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. На підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області 38-річного раніше судимого зловмисника засудили до 3-х років і 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині місцевого жителя засудили за наругу над державним прапором України.