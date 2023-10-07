В Крыму "хлопок": взрывы слышны в нескольких городах полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В нескольких городах временно оккупированного Крыма слышны взрывы. Об этом сообщает Крымский ветер, пишет УНН.
Детали
В частности взрывы слышны в Евпатории, Джанкое и Красноперекопске. Более того, жители Красноперекопска сообщают об автоматных очередях, которые раздаются в городе. Они отмечают, что, вероятно, оккупанты пытаются сбить дроны.
Напомним
В оккупированном Крыму вечером субботы слышали взрывы. Как сообщает крымский ветер, в Джанкое, вероятно, "прилет".