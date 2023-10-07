У Криму "бавовна": вибухи чутно у декількох містах півострова

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Зокрема вибухи чутно у Євпаторії, Джанкої та Красноперекопську. Ба більше, мешканці Красноперекопська повідомляють про автоматні черги, які лунають у місті. Вони зазначають, що, ймовірно, окупанти намагаються збити дрони.

Нагадаємо

В окупованому Криму ввечері суботи чули вибухи. Як повідомляє Кримський вітер, в Джанкої, ймовірно, "приліт".





