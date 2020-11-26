В каждой второй семье в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия - Лазебная
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Из-за пандемии ситуация ухудшилась. Об этом она сказала во время брифинга “Противодействие и предотвращение домашнего насилия в Украине: реалии и вызовы современности”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
“В каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Из-за пандемии ситуация ухудшилась. Мы увидели рост уровня домашнего насилия. Только за этот год мы видим всплеск обращений по поводу насилия на 66%. Поэтому, домашнее насилие — это не просто беда и кризис отдельной семьи, это риски в построении социального мира и благополучия в обществе”, — сказала Марина Лазебная.
Она отметила, что насилие — это одно из самых систематических и широко распространенных нарушений прав человека, и в борьбе за безопасность человека, в том числе — в кругу семьи, первоочередная задача власти — эффективно противодействовать этому явлению и остановить так называемый “бег поколений по кругу”.
“В условиях пандемии мы обеспечили бесперебойную работу специализированных служб поддержки, в частности мобильных бригад социально — психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и приютов для пострадавших от домашнего насилия”, — добавила министр.
По ее словам, среди первоочередных задач пятилетней комплексной Государственной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию, над которой завершает работу Минсоцполитики, являются:
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- формирование в обществе нулевой толерантности к насилию;
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- защиту и качественные специализированные услуги для пострадавших;
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- привлечения к ответственности обидчиков;
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- обеспечение устойчивости местных механизмов предотвращения и противодействия домашнему насилию.
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Указано, что в течение 2020 года были учтены 197 обращений о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью. 23 тыс. человек охвачено социальными услугами по поводу домашнего насилия в центрах социальных служб, 6977 семей получили психологические услуги.
Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что из-за пандемии в Украине вырос уровень домашнего насилия.