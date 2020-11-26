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В Конгрессе США раскритиковали решение Трампа о помиловании Флинна

В Конгрессе США раскритиковали решение Трампа о помиловании Флинна

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Американские конгрессмены-демократы Адам Шифф (от штата Калифорния) и Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк) в среду раскритиковали решение президента США республиканца Дональда Трампа помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, передает УНН.

О помиловании Флинна американский лидер объявил ранее в среду у себя в Twitter.

“Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом на помилование, чтобы вознаграждать (своих) друзей и защищать тех, кто его покрывал. На этот раз он помиловал Майкла Флинна, который лгал, чтобы скрыть свои связи с россиянами”, — написал на своей странице в Twitter Шифф.

В свою очередь Надлер заявил, что помилование Флинна, по его мнению, является “несправедливым и беспринципным”. “Важно сказать о том, почему Трамп помиловал Флинна. Президент Трамп подкупил (своего экс-советника) этим помилованием, чтобы побудить Флинна отступить от своего обещания сотрудничать с федеральными следователями — (речь идет о) сотрудничестве, которое могло раскрыть проступки самого президента. И это сработало. Флинн нарушил соглашение, отказался от своего признания (вины), получил поддержку генерального прокурора... и теперь получил помилование”, — считает Надлер.

Флинн, отставной генерал армии, был одним из тех, кому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Майкл Флинн дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа. Позже экс-советник сменил юридическую тактику, обвинив ФБР в попытке заманить его в ловушку.

Флинн был главным советником кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на одну из ключевых должностей в администрации — советника Белого дома по национальной безопасности.

Однако Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса в вопросе о своих контактах с тогдашним послом России.

В мае этого года Министерство юстиции закрыло дело против Флинна. Но федеральный судья, председательствовавший по делу Флинна, призвал к дальнейшему судебного рассмотрения этого вопроса.

Помилование Трампа остановит судебные процессы против Флинна.

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