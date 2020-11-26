В Конгрессе США раскритиковали решение Трампа о помиловании Флинна

О помиловании Флинна американский лидер объявил ранее в среду у себя в Twitter.

“Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом на помилование, чтобы вознаграждать (своих) друзей и защищать тех, кто его покрывал. На этот раз он помиловал Майкла Флинна, который лгал, чтобы скрыть свои связи с россиянами”, — написал на своей странице в Twitter Шифф.

В свою очередь Надлер заявил, что помилование Флинна, по его мнению, является “несправедливым и беспринципным”. “Важно сказать о том, почему Трамп помиловал Флинна. Президент Трамп подкупил (своего экс-советника) этим помилованием, чтобы побудить Флинна отступить от своего обещания сотрудничать с федеральными следователями — (речь идет о) сотрудничестве, которое могло раскрыть проступки самого президента. И это сработало. Флинн нарушил соглашение, отказался от своего признания (вины), получил поддержку генерального прокурора... и теперь получил помилование”, — считает Надлер.