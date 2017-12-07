Флінн повідомив бізнес-партнеру в день інагурації, що Трамп скасує санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишній радник з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа Майкл Т. Флінн, в день інагурації повідомив колишньому бізнес-партнеру, що одним з перших рішень нової Адміністрації стане зняття економічних санкцій з Росії. Про це сказано в листі американського конгресмена Елайджі Каммінгса, оприлюдненому у середу виданням The New York Times, передає УНН.
У своєму листі Каммінгс посилається на джерело, яке у червні цього року зв’язалось з його офісом та дозволило йому публікувати відповідні свідчення.
"Сьогодні я пишу, щоб повідомити вам про інформатора, який надав докази того, що генерал-майор Майкл Флінн протягом кількох хвилин після того, як Дональд Трамп був приведений до присяги Президента, напряму спілкувався зі своїми колишніми колегами з бізнесу щодо свого плану роботи з Росією для побудови ядерних реакторів на Близькому Сході. Як повідомляє цей інформатор, генерал Філнн послав ключове повідомлення у День інагурації, вказуючи на те, що зараз проект "готовий до запуску" та вказавши колегам діяти", - сказано у відривку листа, оприлюдненого виданням .
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Каммінгс також повідомив, що його співробітники консультувалися з командою Мюллера Мюллера, яка порушила кримінальну справу проти Флінна. Співробітники спец прокурора попросили Каммінгса не публікувати інформацію джерела, поки "вони не завершили певні слідчі дії", - писав він.
Партнером, з яким спілкувався Флінн, за словами інформатора, нібито був Алекс Копсон з компанії ACU Strategic Partners, в якій екс-радник президента працював в період з квітня 2015 року по червень 2016 року.