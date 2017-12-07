Флинн сообщил бизнес-партнеру в день инаугурации, что Трамп отменит санкции против РФ

В своем письме Каммингс ссылается на источник, в июне этого года связалось с его офисом и позволило ему публиковать соответствующие показания.

"Сегодня я пишу, чтобы сообщить вам о информатора, который предоставил доказательства того, что генерал-майор Майкл Флинн течение нескольких минут после того, как Дональд Трамп был приведен к присяге Президента, напрямую общался со своими бывшими коллегами по бизнесу относительно своего плана работы с Россией для построения ядерных реакторов на Ближнем Востоке. Как сообщает этот источник, генерал Филнн послал ключевое сообщение День инаугурации, указывая на то, что сейчас проект "готов к запуску" и указав коллегам действовать ", - говорится в видривку письмо, оприлюд еного изданием.

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Каммингс также сообщил, что его сотрудники консультировались с командой Мюллера Мюллера, которая возбудила уголовное дело против Флинна. Сотрудники спец прокурора попросили Каммингса не публиковать информацию источника, пока "они не завершили определенные следственные действия", - писал он.

Партнером, с которым общался Флинн, по словам информатора, якобы был Алекс Копсон из компании ACU Strategic Partners, в которой экс-советник президента работал в период с апреля 2015 по июнь 2016 года.