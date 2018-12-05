Спецпрокурор у "російській справі" не став вимагати ув’язнення екс-радника Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в американські вибори і можливу змову оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з РФ, рекомендував не засуджувати екс-радника президента Майкла Флінна до тюремного ув'язнення - у нагороду за "значне сприяння" слідству. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Натомість спецпрокурор попросив суд обрати Флінну покарання, не пов'язане з позбавленням свободи.
Очікується, що вирок Майклу Флінну суд оголосить 18 грудня.
У грудні минулого року Флінн уклав угоду з правосуддям і визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення щодо змісту своїх розмов з колишнім послом Росії в США.
З того часу, кажуть прокурори, Флінн бачився з ними 19 разів і надав "інформацію з перших рук про зміст і контекст взаємодії між перехідною командою Дональда Трампа і російськими посадовцями".
Майкл Флінн займав посаду радника президента США з питань нацбезпеки рекордно короткий час: з дня інавгурації Дональда Трампа (20 січня 2017 року) до 13 лютого того ж року. Він змушений був піти у відставку - формально, через те, що неправильно проінформував віце-президента Майкла Пенса про зміст своїх телефонних розмов з російським послом Кисляком в останні дні роботи адміністрації Обами. Як виявилося, телефон прослуховувався ФБР.
Нагадаємо, Мюллер пише свій остаточний звіт у "російській справі".