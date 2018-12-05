Спецпрокурор у "російській справі" не став вимагати ув’язнення екс-радника Трампа

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 5134 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 16208 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39407 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76435 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62905 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76982 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92578 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87126 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174768 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100767 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
53%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21861 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9578 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10488 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 12008 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19607 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 16208 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174768 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331477 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264861 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39407 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16994 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22189 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28002 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48843 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Спецпрокурор у "російській справі" не став вимагати ув’язнення екс-радника Трампа

Київ • УНН

 • 9341 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в американські вибори і можливу змову оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з РФ, рекомендував не засуджувати екс-радника президента Майкла Флінна до тюремного ув'язнення - у нагороду за "значне сприяння" слідству. Про це УНН  повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Спецпрокурор у "російській справі" не став вимагати ув’язнення екс-радника Трампа

Натомість спецпрокурор попросив суд обрати Флінну покарання, не пов'язане з позбавленням свободи.

Очікується, що вирок Майклу Флінну суд оголосить 18 грудня.

У грудні минулого року Флінн уклав угоду з правосуддям і визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення щодо змісту своїх розмов з колишнім послом Росії в США.

З того часу, кажуть прокурори, Флінн бачився з ними 19 разів і надав "інформацію з перших рук про зміст і контекст взаємодії між перехідною командою Дональда Трампа і російськими посадовцями".

Майкл Флінн займав посаду радника президента США з питань нацбезпеки рекордно короткий час: з дня інавгурації Дональда Трампа (20 січня 2017 року) до 13 лютого того ж року. Він змушений був піти у відставку - формально, через те, що неправильно проінформував віце-президента Майкла Пенса про зміст своїх телефонних розмов з російським послом Кисляком в останні дні роботи адміністрації Обами. Як виявилося, телефон прослуховувався ФБР.

Нагадаємо, Мюллер пише свій остаточний звіт у "російській справі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87