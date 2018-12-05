Спецпрокурор в "российском деле" не стал требовать заключения экс-советника Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в американские выборы и возможный сговор окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с РФ, рекомендовал не приговаривать экс-советника президента Майкла Флинна к тюремному заключению - в награду за "значительное содействие" следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
При этом спецпрокурор попросил суд избрать Флинну наказание, не связанное с лишением свободы.
Ожидается, что приговор Майклу Флинну суд объявит 18 декабря.
В декабре прошлого года Флинн заключил сделку с правосудием и признал, что дал ФБР ложные показания относительно содержания своих разговоров с бывшим послом России в США.
С тех пор, говорят прокуроры, Флинн виделся с ними 19 раз и предоставил "информацию из первых рук о содержании и контексте взаимодействия между переходной командой Дональда Трампа и российскими должностными лицами".
Майкл Флинн занимал должность советника президента США по вопросам нацбезопасности рекордно короткое время: со дня инаугурации Дональда Трампа (20 января 2017 года) до 13 февраля того же года. Он вынужден был уйти в отставку - формально из-за того, что неправильно проинформировал вице-президента Майкла Пенса о содержании своих телефонных разговоров с российским послом Кисляком в последние дни работы администрации Обамы. Как оказалось, телефон прослушивался ФБР.
Напомним, Мюллер пишет свой окончательный отчет в "российском деле".