Спецпрокурор в "российском деле" не стал требовать заключения экс-советника Трампа

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 6438 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 20379 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 21741 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 17004 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 48943 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 97497 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 146803 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 134929 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71638 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189006 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 18188 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 23041 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 20857 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 25179 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 11099 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 11628 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 20379 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 21741 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 146803 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 134929 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 2608 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 14567 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16655 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18980 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21851 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Спецпрокурор в "российском деле" не стал требовать заключения экс-советника Трампа

Киев • УНН

 • 9341 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в американские выборы и возможный сговор окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с РФ, рекомендовал не приговаривать экс-советника президента Майкла Флинна к тюремному заключению - в награду за "значительное содействие" следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Спецпрокурор в "российском деле" не стал требовать заключения экс-советника Трампа

При этом спецпрокурор попросил суд избрать Флинну наказание, не связанное с лишением свободы.

Ожидается, что приговор Майклу Флинну суд объявит 18 декабря.

В декабре прошлого года Флинн заключил сделку с правосудием и признал, что дал ФБР ложные показания относительно содержания своих разговоров с бывшим послом России в США.

С тех пор, говорят прокуроры, Флинн виделся с ними 19 раз и предоставил "информацию из первых рук о содержании и контексте взаимодействия между переходной командой Дональда Трампа и российскими должностными лицами".

Майкл Флинн занимал должность советника президента США по вопросам нацбезопасности рекордно короткое время: со дня инаугурации Дональда Трампа (20 января 2017 года) до 13 февраля того же года. Он вынужден был уйти в отставку - формально из-за того, что неправильно проинформировал вице-президента Майкла Пенса о содержании своих телефонных разговоров с российским послом Кисляком в последние дни работы администрации Обамы. Как оказалось, телефон прослушивался ФБР.

Напомним, Мюллер пишет свой окончательный отчет в "российском деле".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54