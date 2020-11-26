У Конгресі США розкритикували рішення Трампа про помилування Флінна

Про помилування Флінна американський лідер оголосив раніше в середу у себе в Twitter.

“Дональд Трамп неодноразово зловживав правом на помилування, щоб винагороджувати (своїх) друзів і захищати тих, хто його покривав. Цього разу він помилував Майкла Флінна, який брехав, щоб приховати свої зв’язки з росіянами”, — написав на своїй сторінці в Twitter Шифф.

У свою чергу Надлер заявив, що помилування Флінна, на його думку, є “несправедливим і безпринципним”. “Важливо сказати про те, чому Трамп помилував Флінна. Президент Трамп підкупив (свого ексрадника) цим помилуванням, щоб спонукати Флінна відступити від своєї обіцянки співпрацювати з федеральними слідчими — (мова йде про) співробітництво, яке могло розкрити проступки самого президента. І це спрацювало. Флінн порушив угоду, відмовився від свого визнання (провини), отримав підтримку генерального прокурора... і тепер отримав помилування”, — вважає Надлер.

Флінн, відставний генерал армії, був одним із тих, кому висунули звинувачення в межах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

Майкл Флінн двічі визнавав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР про свої контакти з колишнім російським послом Сергієм Кисляком у період перед інавгурацією Трампа. Пізніше ексрадник змінив юридичну тактику, звинувативши ФБР у спробі заманити його в пастку.

Флінн був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації — радника Білого дому з національної безпеки.

Проте Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як з’ясувалося, що він ввів в оману віцепрезидента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії.

У травні цього року Міністерство юстиції закрило справу проти Флінна. Але федеральний суддя, який головував у справі Флінна, закликав до подальшого судового розгляду цього питання.

Помилування Трампа зупинить судові процеси проти Флінна.