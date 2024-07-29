У кого хорошо пойдут дела? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля – 4 августа

Неделя 29 июля по 4 августа принесет нам множество сюрпризов – кого-то может ждать неожиданный роман, а кого-то взлет по карьерной лестнице. О том что ждет представителей каждого из знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Главным событием этой недели будет Новолуние, которое произойдет в воскресенье 4-го августа в 14.13 по киевскому времени в знаке Льва.

Новолуние всегда приносит нам новые возможности и обновляет нашу энергию. В момент новолуния очень хорошо писать о своих планах и желаниях. А, накануне, в субботу 3-го августа будут тяжелые 29-е лунные сутки и Луна будет противостоять Плутону, что может вызывать бурю негативных эмоций. Поэтому, в этот день лучше находиться дома и посвятить его уборке своего жилья и очищению своего тела, тем самым подготовиться к такому чудесному и мощному Новолунию", - рассказала астролог.

Новолуние, по словам астролога, произойдёт в соединении планет, которое сделает его сильным, но в то же время позитивным для нас. Но в тот же период Меркурий станет стационарным, а позднее начнет ретроградное движение.

"Когда Меркурий стационарен, все действия и коммуникации очень сильно замедляются, поднимаются старые проблемы и недоразумения. Поэтому на выходных стоит отказаться от поездок и активного общения. Спешить у нас не получится.

На этой неделе, перед ретроградным Меркурием, постарайтесь реализовывать все ваши дела и важные встречи.

Самый сложный аспект этой недели - это квадратура Венеры к Урану, который все ещё имеет соединение со зловещей звездой Алголь. Прежде всего, это показатель финансовых и физических разрушений. Во многих странах сейчас будут большие экономические проблемы, что может привести к финансовому кризису. Возможен рост доллара. Будьте очень осторожны в принятиях денежных решений", - рассказала Базиленко.

Негативно этот аспект может отразиться и на нашей личной жизни: могут закрутиться страстные романы, неимющие будущего; могут разрушиться важные для на многолетние отношения.

"Поэтому, не спешите бурно выяснять отношения, ссориться и относиться с непониманием друг к другу", - рекомендует астролог.

В природе такой аспект может давать землетрясения и возможно, активизацию некоторых вулканов.

Что касается гороскопа Украины, то тут по словам астролога, сочетание планет показывает возможные попытки наступления врага и активизацию действий с обоих сторон. Также все указывает на получение материальной поддержки со стороны наших партнёров.

ОВЕН

Эта неделя будет для вас очень сумбурной. С вами будет происходить множество разных событий, могут возникнуть неожиданные поездки. Будьте осторожны на дорогах и с конфликтными ситуациями. А, самое главное, что у вас сейчас будет множество разных интересных знакомств и могут неожиданно завязаться любовные отношения – и тут тоже нужно быть очень осторожным. Любовные переживания, страсти могут вас захлестнуть "с головой". Потому будьте бдительны.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе у вас возникнет огромное желание перевернуть все в своей жизни, что не свойственно вашей "тельцовской" природе. Потому многое будет зависеть только от вашей рациональности и здравого смысла. Это будет касаться и любовных историй, и материальных вложений или покупок.

Сама неделя будет финансово успешной, вы можете получить долгожданный заработок, прибыль. Главные, как вы этим распорядитесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало этой недели будет для вас слишком эмоциональным и здесь важно не допустить ошибок. Но у вас будет много энергии и сил для того, чтобы все задуманное вами воплотить в жизнь. Удачно пойдут дела, связанные с поездками, коммуникациями, информационными направлениями, учебой, торговлей и коммерцией. Вы удачно сможете завершить все начатые вами дела, вдохновиться новыми идеями и обзавестись важными знакомствами.

РАКИ

Эта неделя снова затронет вопросы ваших финансов. С одной стороны вы можете получить невероятную прибыль и прекрасное финансовые возможности, а с другой стороны будьте внимательны, чтобы не попасть в руки авантюристов или собственных ошибок. Поэтому все решения вам тщательно стоит проверять.

Во второй половине недели ваша эмоциональность достигнет пика, поскольку Луна будет находиться в вашем знаке Зодиака и вы будете слишком ранимыми, чувствительными и близко принимать все к сердцу. При решении важных вопросов вам стоит обращаться за советом к своим близким или специалистам.

ЛЬВЫ

Эта неделя больших возможностей для вас. Вы сможете принять ряд правильных решений, активно развивать свой бизнес и уже начатые проекты. Но, в решении денежных вопросов нужно быть осторожными.

Также вам стоит активно заняться собственным саморазвитием. Вкладывайте силы в свои знания и в свой имидж.

В любовных отношениях может быть слишком много страстей и разрушительных эмоций. Проявляйте больше терпения к своим любимым.

ДЕВЫ

Эту неделю вам лучше провести в спокойствии и уединении, желательно на природе. Хорошее время для полного восстановления сил и для глубокой внутренней работы.

Это удачный период для тех Дев, кто занимается психологией или творчеством, духовным развитием, работает в тайных организациях.

Осторожно с тайными романами, которые на этой неделе могут быть раскрыты.

ВЕСЫ

Эта неделя принесет вам успех в деловой сфере, в продвижении начатых проектов и в любой коллективной работе. Много новых интересных проектов могут прийти из зарубежья. Но вам стоит отказаться от дальних поездок и будьте осторожны, чтобы не входить в конфликтные ситуации с иностранцами или коллегами по работе.

На этой неделе неожиданно для вас дружба может перерасти в любовь.

СКОРПИОНЫ

Хороший период для реализации всех ваших амбициозных планов и для продвижения по карьерной лестнице. Именно сейчас вы можете получить интересное предложение от своего руководства или у вас будут возможности для расширения собственного бизнеса. Но вам трудно будет найти единомышленников в своих идеях и в работе.

Будьте осторожны со служебными романами, которые неожиданно могут вспыхнуть на этой неделе.

СТРЕЛЬЦЫ

Хороший период для налаживания отношений с иностранцами, развития бизнеса за рубежом, получения необходимых документов, решения юридических вопросов, а также поездок и путешествий, где вы можете получить незабываемые впечатления. Но будьте осторожны с финансами вопросами.

В личных, семейных отношениях будьте внимательными, чтобы избежать сложных конфликтов, которые могут привести даже к разрыву отношений. Будьте внимательны и проявляйте любовь к своей второй половинке.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам нужно проявлять смелость и решительность, тогда успех не заставить себя ждать. Вы сможете быстро решить все накопившиеся вопросы, закрыть важные для вас дела, особенно юридические. Вы сможете даже в чем-то рискнуть. Но будьте осторожны с финансовыми вопросами. Не стоит на этой неделе брать новые кредиты или любые другие финансовые обязательства.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе стоит проявлять спокойствие, терпение, интеллигентность и дипломатичность по отношению к окружающим. Хорошо пойдут все юридические дела и социальные проекты.

В личных отношениях могут разгореться большие страсти. Эта неделя опасна для новых знакомств и начала романов. В семейных отношениях вам нужно быть очень осторожным в общении со своим своей второй половинкой, проявлять к ней больше терпения и любви.

РЫБЫ

Сейчас период когда от вас будет требоваться большая отдача и выполнение вашего долга, как на работе, так и в семье. Это хороший период для проявления вашего трудолюбия и настойчивости для достижения успеха. Эта неделя хороший период для развития вашего профессионализма или удачной смены работы.

А вот в отношениях с коллективом у вас может возникнуть напряжение. Также избегайте конфликтных ситуаций со своими родными.

Уделяйте больше времени своему здоровью.