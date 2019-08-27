В "Киевгорстрой" рассказали канализационные сети на каких улицах передали городу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. ХК "Киевгорстрой" безвозмездно передал в собственность города канализационные сети, расположенные в местности Саперная слободка в Голосеевском районе, балансовой стоимостью 1,6 млн грн. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1473 от 16 августа 2019 года, передает УНН.
"С целью надежного удержания и качественного обслуживания инженерных сетей передать во владение и пользование АО “АК “Киевводоканал” канализационные сети ЧАО “ХК “Киевгорстрой”, — говорится в тексте Распоряжение.
Согласно документу, город принимает в собственность три объекта: 2 канализационные сети и объект переключения абонентов общей балансовой стоимостью 1 627 536,13 грн (без НДС).
Первая канализационная сеть проложена на ул. Феодосийской. Она имеет длину 199,21 м, диаметр труб 450 мм, имеет 9 колодцев. Стоимость — 1388 367,82 грн (без НДС).
Вторая канализационная сеть проложена на ул. Большой Китаевской. Она имеет длину 86,56 м, диаметр труб 355 мм, имеет 4 колодца. Стоимость — 238 353,73 грн (без НДС).
Ранее ХК “Киевгорстрой” безвозмездно передал в собственность города канализационные сети по проспекту Валерия Лобановского, 15/7 в Соломенском районе.