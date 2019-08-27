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У “Київміськбуд” розповіли каналізаційні мережі на яких вулицях передали місту

У “Київміськбуд” розповіли каналізаційні мережі на яких вулицях передали місту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. ХК “Київміськбуд” безоплатно передав у власність міста каналізаційні мережі, розташовані у місцевості Саперна слобідка в Голосіївському районі, балансовою вартістю 1,6 млн грн. Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА № 1473 від 16 серпня 2019 року, передає УНН.

"З метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж передати у володіння та користування ПрАТ “АК “Київводоканал” каналізаційні мережі ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, — говориться у тексті Розпорядження.

Згідно документу, місто приймає у власність три об’єкти: 2 каналізаційні мережі та об’єкт переключення абонентів загальною балансовою вартістю 1 627 536,13 грн (без ПДВ).

Перша каналізаційна мережа прокладена на вул. Феодосійській. Вона має довжину 199,21 м, діаметр труб 450 мм, має 9 колодязів. Вартість — 1 388 367,82 грн (без ПДВ).

Друга каналізаційна мережа прокладена на вул. Великій Китаївській. Вона має довжину 86,56 м, діаметр труб 355 мм, має 4 колодязі. Вартість — 238 353,73 грн (без ПДВ).

Раніше ХК “Київміськбуд” безоплатно передав у власність міста каналізаційні мережі по проспекту Валерія Лобановського, 15/7 у Солом’янському районі.

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