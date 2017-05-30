В Киеве увеличится количество автозаправок - КГГА

"Мы понимаем, что наведение порядка в этой сфере привело к тому, что сейчас существует проблема с нагрузкой на легальные сети заправок. Насколько мне известно, сейчас компании с легальной деятельностью делают все возможное, чтобы увеличить свою пропускную способность", - сказал Г.Плис.

Он отметил, что из-за деятельности нелегальных заправок город ежегодно терял около 600 млн грн. Сейчас в Киеве остается около 20 нелегальных заправок, с которыми ведутся судебные процессы.

Напомним, накануне Евровидения в столице демонтировали более 300 АГЗП, которые работали без оформления разрешительной документации. Чиновники КГГА пообещали, что не позволят нелегальном газового бизнеса вернуться в Киев.

В следствии борьбы с нелегалами, брендовые АЗК нарастили продажи автогаза, по мнению экспертов приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Так же напомним, заправочная сеть WOG в ближайшее время планирует открыть четыре новых АЗК, три из которых - в Киеве.