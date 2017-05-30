У Києві збільшиться кількість автозаправок - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві планують збільшити кількість легальних автозаправних станцій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, передає УНН.
"Ми розуміємо, що наведення порядку в цій сфері призвело до того, що зараз існує проблема з навантаженням на легальні мережі заправок. Наскільки мені відомо, зараз компанії з легальною діяльністю роблять все можливе, щоб збільшити свою пропускну здатність", - сказав Г.Пліс.
Він зазначив, що через діяльність нелегальних заправок місто щорічно втрачало близько 600 млн грн. Зараз в Києві залишається близько 20 нелегальних заправок, з якими ведуться судові процеси.
Нагадаємо, напередодні Євробачення в столиці демонтували понад 300 АГЗП, які працювали без оформлення дозвільної документації. Чиновники КМДА пообіцяли, що не дозволять нелегальному газового бізнесу повернутися до Києва.
У слідстві боротьби з нелегалами, брендові АЗК наростили продажі автогазу, що на думку експертів призведе до збільшення податкових надходжень до бюджету.
Так само нагадаємо, заправна мережа WOG найближчим часом планує відкрити чотири нових АЗК, три з яких - у Києві.