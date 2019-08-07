В Киеве потушили пожар у метро "Дарница"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице ликвидирован пожар на крытом рынке в Днепровском районе возле станции метро “Дарница”. Об этом УНН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.
“Локализован пожар в 10:39 на площади 250 кв м, а ликвидирован в 10:55. К ликвидации пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона”, — говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа, в 09:30, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей, 40, что в Днепровском районе столицы.
По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площадью 70 кв. м. и огонь быстро распространялся.
Информации о погибших и травмированных нет.