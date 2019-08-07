У Києві загасили пожежу біля метро "Дарниця"

“Локалізовано пожежу о 10:39 на площі 250 кв. м, а ліквідовано о 10:55. До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 людей особового складу Київського гарнізону”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня, о 09:30, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці.

По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м. і вогонь швидко поширювався.

Інформації щодо загиблих та травмованих немає.