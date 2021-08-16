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В Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости: движение на некоторых улицах перекроют

В Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости: движение на некоторых улицах перекроют

Киев  •  УНН

 • 51512 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости. Первая репетиция состоится 18 августа в центре столицы на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове. Об этом сообщили в пресс служба КГГА, передает УНН.

Детали

Всего запланировано три репетиции — 18, 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств:

Во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) Парк воинской части А0222 (А1937) — ул. Маршала Рыбалко — ул. В. Черновола — выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — Площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром “Святошин” — ул. Академика Туполева — по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро “Нивки” — проспект Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича — ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) — проспект Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик.

Во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская — Владимирский спуск — Боричев спуск (по полосе встречного движения) — ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола и дальше:

При возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича — ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

После завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола и дальше:

При возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

После завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы — путепровод метро “Нивки” (разворот в обратном направлении) — проспект Победы — в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы — ул. Академика Туполева — аэродром “Святошин”.

Во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам стоянок после завершения репетиций:

гусеничная и колесная техника: ул. Богдана Хмельницкого — ул. Владимирская — ул. Льва Толстого — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Саксаганского — площадь Победы и далее:

В составе колонны при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

После завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники) проспект Победы — ул. В. Черновола — ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники) проспект Победы и далее:
часть колесной техники № 1: путепровод метро “Нивки” (разворот в обратном направлении) — проспект Победы — в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева — аэродром “Святошин”.
В частности, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В КГГА добавили, что 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковок в дни проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Дополнение

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизирована.

В Нацгвардии сообщили, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 “коробки”: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона “Почетный Караул”, кинологический подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной Академии и сводный оркестр.

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