В Киеве образовались значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках остановился Подол - улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Наблюдается затруднение движения на улице Глубочицкая, на Владимирском спуске.
В центре города движение затруднено бульваром Тараса Шевченко и Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Жилянской.
Пробки наблюдаются на проспектах Победы, Леся Курбаса, улицами Юрия Илленко, Дегтяревской, на Воздухофлотском, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевским проспектом.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обоих направлениях. На мосту Метро движение затруднено в сторону левого берега.
Напомним, 27 августа ожидается небольшая облачность, впрочем без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь.