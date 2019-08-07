В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве и Киевской области завтра, 8 августа, объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, по прогнозу синоптиков, днем 8 августа ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Как сообщал УНН, на 8 августа штормовое предупреждение объявили по всей Украине. По прогнозу синоптиков, в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, усиление ветра, в отдельных районах град.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе.