У Києві та області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Києві та Київській області завтра, 8 серпня, оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Так, за прогнозом синоптиків, вдень 8 серпня очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, на 8 серпня штормове попередження оголосили по всій Україні. За прогнозом синоптиків, в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози, посилення вітру, в окремих районах град.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні.