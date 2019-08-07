У Києві та області оголосили штормове попередження

Так, за прогнозом синоптиків, вдень 8 серпня очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляв УНН, на 8 серпня штормове попередження оголосили по всій Україні. За прогнозом синоптиків, в західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози, посилення вітру, в окремих районах град.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні.