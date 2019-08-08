В Киеве будут судить мужчину за выстрел в ногу журналисту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В столице мужчину, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения сотруднику СМИ, ждет суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил посетителя", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, злоумышленник, находясь на летней террасе развлекательного заведения на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки.
В результате, одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.
По результатам следствия обвинительный акт по ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 129 УК (угроза убийством) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел 5 мая 2019 года.