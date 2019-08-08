У Києві судитимуть чоловіка за постріл у ногу журналісту

"Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину та поранив відвідувача", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зловмисник, перебуваючи на літній терасі розважального закладу на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки.

В результаті, одна із куль влучила в потерпілого, який виявився журналістом, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

За результатами слідства обвинувальний акт за ч. 1 ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 129 КК (погроза вбивством) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує покарння до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався 5 травня 2019 року.