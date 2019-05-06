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За напад на журналіста в пабі стрілку загрожує 7 років - прокуратура

Київ • УНН

 • 8549 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Київська місцева прокуратура № 5 повідомила про підозру 45-річному киянину, який 5 травня вчинив стрілянину у пабі й прострелив ногу журналісту. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва у Facebook.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 45-річному киянину, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину та поранив журналіста”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок стрілянини у пабі в Оболонському районі столиці постраждав журналіст.

"Інцидент стався 5 травня близько 22:00. Зловмисник, перебуваючи на літній терасі закладу “Портер Паб”, що на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

В результаті пострілів, одна із куль влучила в потерпілого, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

Зловмисника затримано.

Під час обшуку автомобіля, яким він керував, вилучено карабін “Сайга” Н-04132530 калібру 7,62 мм, набої 7,62*39мм, магазин ємністю 20 набоїв калібру 7,62 мм, магазини ємністю 30 набоїв калібру 7,62*39 мм, два порожніх магазини, 1 набій калібру 5,45 мм та 1 набір калібру 9*18мм.

За результатами слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України(грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Наразі готується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах жорстоко побили журналіста.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Пізніше кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста перекваліфікували як замах на вбивство.

Українські Національні Новини

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