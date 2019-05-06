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Внаслідок стрілянини у столичному кафе постраждав журналіст

Внаслідок стрілянини у столичному кафе постраждав журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Внаслідок стрілянини у кафе в Оболонському районі столиці постраждав журналіст. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, чоловік влаштував стрілянину у розважальному закладі Оболонського району вчора близько 22:00.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков, потерпілий разом із дівчиною та друзями відпочивали на літній терасі. До них підійшов колишній чоловік супутниці постраждалого, і між ними виник конфлікт через ревнощі.
Під час сварки правопорушник повернувся до свого авто, дістав автомат та почав стріляти у чоловіка.

"Здійснивши шість пострілів, він викинув зброю, сів в авто та зник з місця події. Одна з куль влучила у стопу постраждалому, чоловіка госпіталізували та прооперували. Наразі загрози його життю та здоров’ю немає. Відомо, що 37-річний потерпілий – киянин, конфлікт між чоловіками через ревнощі виникає вже не вперше", - повідомив Биков.

Крім того, у поліції підтвердили УНН, що постраждалий виявився журналістом.

Для розшуку зловмисника у столиці ввели в дію оперативний план "Сирена". Зрештою, правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції.

Наразі зловмисника затримали. Відомо, що йому 45 років, він є місцевим мешканцем, раніше проблем із законом не мав.
Під час огляду його автомобіля виявили та вилучили предмети, схожі на нарізну зброю та боєприпаси.

За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Черкасах жорстоко побили журналіста. 

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Пізніше кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста перекваліфікували як замах на вбивство.

Українські Національні Новини

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