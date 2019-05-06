В результате стрельбы в столичном кафе пострадал журналист

По данным полиции, мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении Оболонского района вчера около 22:00.



Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков, пострадавший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе. К ним подошел бывший муж спутницы пострадавшего, и между ними возник конфликт из-за ревности.

Во время ссоры правонарушитель вернулся к своему авто, достал автомат и начал стрелять в мужчину.



"Совершив шесть выстрелов, он выбросил оружие, сел в машину и скрылся с места происшествия. Одна из пуль попала в стопу пострадавшему, мужчину госпитализировали и прооперировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Известно, что 37-летний пострадавший - киевлянин, конфликт между мужчинами из-за ревности возникает уже не впервые", - сообщил Быков.



Кроме того, в полиции подтвердили УНН, что пострадавший оказался журналистом.



Для розыска злоумышленника в столице ввели в действие оперативный план "Сирена". В конце концов, правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции.



Сейчас злоумышленник задержан. Известно, что ему 45 лет, он является местным жителем, ранее проблем с законом не имел.

При осмотре его автомобиля обнаружили и изъяли предметы, похожие на нарезное оружие и боеприпасы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное из огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.



Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Напомним, в Черкассах жестоко избили журналиста.



По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Позже уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста переквалифицировали как покушение на убийство.