За нападение на журналиста в пабе стрелку грозит 7 лет - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который 5 мая открыл стрельбу в пабе и прострелил ногу журналисту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.
"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 45-летнему киевлянину, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил журналиста", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что в результате стрельбы в пабе в Оболонском районе столицы пострадал журналист.
"Инцидент произошел 5 мая около 22:00. Злоумышленник, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.
В результате выстрелов, одна из пуль попала в потерпевшего, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.
Злоумышленник задержан.
Во время обыска автомобиля, которым он управлял, изъят карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62*39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62*39 мм, два пустых магазины, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9*18мм.
По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).
Сейчас готовится ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Черкассах жестоко избили журналиста.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Позже уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста переквалифицировали как покушение на убийство.