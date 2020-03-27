В Киеве создают базу потенциальных больных коронавирусом - Кличко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84023 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100148 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102337 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101615 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109608 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98249 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104436 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106412 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131375 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве создают базу потенциальных больных коронавирусом - Кличко

В Киеве создают базу потенциальных больных коронавирусом - Кличко

Киев  •  УНН

 • 13999 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве создают мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциальных больных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Необходимо создать информационную потенциальную базу больных лиц и кто с ними контактировал. Их нужно немедленно отправлять лечиться или отправлять на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского центра МОЗ, Госпогранслужбы, ГУ Нацполиции", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет.

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