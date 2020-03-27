В Киеве создают базу потенциальных больных коронавирусом - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве создают мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциальных больных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Необходимо создать информационную потенциальную базу больных лиц и кто с ними контактировал. Их нужно немедленно отправлять лечиться или отправлять на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского центра МОЗ, Госпогранслужбы, ГУ Нацполиции", - сказал Кличко.
Напомним, в Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет.