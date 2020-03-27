У Києві створюють базу потенційних хворих на коронавірус – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві створюють моніторингову групу, яка буде збирати інформацію про потенційних хворих на коронавірус. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Необхідно створити інформаційну потенційну базу хворих осіб і хто з ними контактував. Їх потрібно негайно відправляти лікуватись або відправляти на ізоляцію. Тому, міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, Київського центру МОЗ, Держприкордонслужби, ГУ Нацполіції", – сказав Кличко.
Нагадаємо, у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років.