В Киеве сегодня ожидается мокрый снег и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В частности, синоптики прогнозируют ночью небольшой, днем умеренный дождь с переходом в мокрый снег, днем налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-3 ° тепла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянам прогнозируют снегопад
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций советует киевлянам быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины в выходные.