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У Києві сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледь

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні у Києві очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили в Українському Гідрометцентрі, передає УНН.

Зокрема, синоптики прогнозують вночі невеликий, вдень помірний дощ з переходом в мокрий сніг, вдень налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій радить киянам бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.

Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні.

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