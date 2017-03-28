В Киеве "розмуровали" российский "Сбербанк"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Бетонные блоки, из которых 13 марта активисты попытались построить стену возле одного из отделений "Сбербанка России" в Киеве, разобрали. Соответствующее видео опубликовали на видеохостинге YouTube, передает УНН.
На видео два человека разбирают бетонные блоки, которыми была замурована часть здания, где расположено финучреждение.
Напомним, 13 марта в столице прошла акция под стенами российского "Сбербанка России", где активисты пытались замуровать часть здания. На месте находилась полиция, грубых нарушений не зафиксировала.
Также напомним, 7 марта "Сбербанк России" заявил, что готов обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР".
Впоследствии НБУ применил санкции в отношении российских банков.