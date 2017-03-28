У Києві "розмурували" російський "Сбербанк"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Бетонні блоки, з яких 13 березня активісти спробували змурувати стіну біля одного з відділень "Сбербанку Росії" у Києві, розібрали. Відповідне відео опублікували на відеохостингу YouTube, передає УНН.
На відео двоє людей розбирають бетонні блоки, якими було замуровано частину будівлі, де розташована фінустанова.
Нагадаємо, 13 березня у столиці пройшла акція під стінами російського "Сбербанку Росії", де активісти намагалися замурувати частину будівлі. На місці перебувала поліція, яка грубих порушень не зафіксувала.
Також нагадаємо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.
Згодом НБУ застосував санкції щодо російських банків.