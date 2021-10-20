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В Киеве планируют поднять цены на проезд в городском общественном транспорте - КГГА

Киев • УНН

 • 16797 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Столица готовится к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте “ради его стабильной работы”. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

В Киеве планируют поднять цены на проезд в городском общественном транспорте - КГГА

Цитата

“Это — непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности”, — заявил Поворозник.

Детали

По его словам, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

“Мы как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город приняло меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян”, — подчеркнул Поворозник.

Он отдельно отметил, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Напомним

В Киеве с 14 июля вышли из обращения бумажные билеты.

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