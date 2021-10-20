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У Києві планують підняти ціни на проїзд у міському громадському транспорті - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті “заради його стабільної роботи”. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

У Києві планують підняти ціни на проїзд у міському громадському транспорті - КМДА

Цитата

“Це — непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості”, — заявив Поворозник.

Деталі

За його словами, ще влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

“Ми якомога довше відтерміновували момент підвищення вартості проїзду. Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян”, — підкреслив Поворозник.

Він окремо зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Нагадаємо

У Києві з 14 липня вийшли з обігу паперові квитки.

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