В Киеве обнародовали результаты борьбы с амброзией

“Районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений комплексно борются с растением на балансовых территориях. В частности, скашивают и вырывают с корнем аллерген, а также обрабатывают территорию, где она растет, специальным препаратом “Стоп-амброзия”, — говорится в сообщении.

Всего, в период с 12 августа по 6 сентября, уничтожили амброзию на 59 объектах в разных районах города. Среди них много парков и скверов Позняки, Киото, Партизанской славы, Кинь-Грусть, Спутник, Нивки и многие другие.

На сайте отмечают, что вырвать амброзию с корнем — это самый действенный способ борьбы с ней, в то время как на больших площадях проводят систематическое выкашивание. Также для уничтожения амброзии используют препарат “Стоп-амброзия”, что является безопасным для людей и животных.

Цветения амброзии вызывает у человека тяжелое аллергическое заболевание — поллиноз.

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