В Киеве обнародовали результаты борьбы с амброзией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала сезона цветения амброзии в Киеве провели комплекс мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов опасного карантинного сорняка на 59 объектах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
“Районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений комплексно борются с растением на балансовых территориях. В частности, скашивают и вырывают с корнем аллерген, а также обрабатывают территорию, где она растет, специальным препаратом “Стоп-амброзия”, — говорится в сообщении.
Всего, в период с 12 августа по 6 сентября, уничтожили амброзию на 59 объектах в разных районах города. Среди них много парков и скверов Позняки, Киото, Партизанской славы, Кинь-Грусть, Спутник, Нивки и многие другие.
На сайте отмечают, что вырвать амброзию с корнем — это самый действенный способ борьбы с ней, в то время как на больших площадях проводят систематическое выкашивание. Также для уничтожения амброзии используют препарат “Стоп-амброзия”, что является безопасным для людей и животных.
Цветения амброзии вызывает у человека тяжелое аллергическое заболевание — поллиноз.
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