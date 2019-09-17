У Києві оприлюднили результати боротьби з амброзією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. З початку сезону цвітіння амброзії у Києві провели комплекс заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного карантинного бур’яну на 59 об’єктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМДА.
“Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень комплексно боряться із рослиною на балансових територіях. Зокрема, скошують і виривають із коренем алерген, а також обробляють територію, де вона росте, спеціальним препаратом “Стоп-амброзія”, — йдеться у повідомленні.
Усього, в період з 12 серпня по 6 вересня, знищили амброзію на 59 об’єктах у різних районах міста Київ. Серед них багато парків та скверів: Позняки, Кіото, Партизанської слави, Кинь-Грусть, Супутник, Нивки та багато інших.
На сайті зазначають, що вирвати амброзію з коренем — це найдієвіший спосіб боротьби з нею, у той час як на великих площах проводять систематичне викошування. Також для знищення амброзії використовують препарат “Стоп-амброзія”, що є безпечним для людей та тварин.
Цвітіння амброзії викликає у людини важке алергічне захворювання — поліноз.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алергологи порадили українцям триматись якомога далі від цикорію