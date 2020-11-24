В Киеве авто патрульной полиции попало в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Шевченковском районе столицы, неподалеку от здания Национального цирка Украины, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции и легковушки Audi. Об этом сообщили УНН очевидцы происшествия.
Информация о травмированных и виновниках неизвестна. Обстоятельства происшествия уточняются.
Добавим, что сегодня, 24 ноября, утром дорожно-транспортное происшествие возле станции метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег Киева.
Напомним, что также сегодня, 24 ноября, на дороге "Стрый-Кропивницкий-Знаменка" в Уманском районе Черкасской области произошло ДТП с участием грузовиков, которые зажали легковой автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, среди них - ребенок.