В Киеве авто патрульной полиции попало в ДТП

Информация о травмированных и виновниках неизвестна. Обстоятельства происшествия уточняются.

Добавим, что сегодня, 24 ноября, утром дорожно-транспортное происшествие возле станции метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег Киева.



Напомним, что также сегодня, 24 ноября, на дороге "Стрый-Кропивницкий-Знаменка" в Уманском районе Черкасской области произошло ДТП с участием грузовиков, которые зажали легковой автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, среди них - ребенок.