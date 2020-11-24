На Черкащині ДТП за участі вантажівок і "Ланоса" - щонайменше двоє загиблих

"Черкаська область: трагедія на дорозі "Стрий-Кропивницький–Знам‘янка" в Уманському районі. Вранці, 24 листопада, під час дорожньо-транспортної пригоди, автомобіль "Део-Ланос" було затиснуто між двома вантажівками "Сканія" та "Мерседес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює черговий караул Уманської пожежно-рятувальної частини.

"Проводяться роботи з розрізання пошкодженого автомобіля та встановлення кількості людей, які на час зіткнення перебували у салоні легковика. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, серед яких одна дитина", - резюмували у ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, правоохоронця на Черкащині судитимуть за "п'яну" ДТП із загиблим.