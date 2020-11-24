В Черкасской области ДТП с участием грузовиков и "Ланоса" - по меньшей мере двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На дороге "Стрый-Кропивницкий-Знаменка" в Уманском районе произошло ДТП с участием грузовиков "Скания" и "Мерседес", которые зажали со сторон автомобиль "Ланос". В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, среди них - ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"Черкасская область: трагедия на дороге "Стрый-Кропивницкий-Знаменка" в Уманском районе. Утром, 24 ноября, во время дорожно-транспортного происшествия, автомобиль "Део-Ланос" был зажат между двумя грузовиками "Скания" и "Мерседес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает дежурный караул Уманской пожарно-спасательной части.
"Проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля и установления количества людей, которые на время столкновения находились в салоне легковушки. По предварительной информации, погибли два человека, среди которых один ребенок", - резюмировали в ГСЧС.
Как сообщалось ранее в УНН, правоохранителя в Черкасской области осудят за "пьяную" ДТП с погибшим.