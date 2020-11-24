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У Києві авто патрульної поліції потрапило в ДТП

У Києві авто патрульної поліції потрапило в ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Шевченківському районі столиці, неподалік від будівлі Національного цирку України, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції та легковика Audi. Про це УНН повідомили очевидці події.

Інформація про травмованих та винуватців невідома. Наразі обставини події уточнюються.

Додамо, що сьогодні, 24 листопада, вранці дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро "Осокорки" ускладнила рух на правий берег Києва.

Нагадаємо, що також сьогодні, 24 листопада, на дорозі "Стрий-Кропивницький–Знам‘янка" в Уманському районі на Черкащині сталася ДТП за участі вантажівок, які затиснули зі сторін легковий автомобіль. У результаті події загинуло щонайменше дві людини, серед них — дитина.

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