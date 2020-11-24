У Києві авто патрульної поліції потрапило в ДТП

Інформація про травмованих та винуватців невідома. Наразі обставини події уточнюються.

Додамо, що сьогодні, 24 листопада, вранці дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро "Осокорки" ускладнила рух на правий берег Києва.



Нагадаємо, що також сьогодні, 24 листопада, на дорозі "Стрий-Кропивницький–Знам‘янка" в Уманському районі на Черкащині сталася ДТП за участі вантажівок, які затиснули зі сторін легковий автомобіль. У результаті події загинуло щонайменше дві людини, серед них — дитина.