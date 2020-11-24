ДТП поблизу метро "Осокорки" ускладнила рух на правий берег
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро "Осокорки" ускладнила рух на правий берег Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані патрульної поліції столиці.
"ДТП на проспекті Бажана. Ускладнено рух у напрямку правого берега від станції метро Осокорки", - повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо, на тлі того, що у столиці випав перший у цьому сезоні сніг, лише за одну ніч на 18 листопада у Києві було зафіксовано близько 50 дорожньо-транспортних пригод.
Додамо, у Києві водіїв закликали переходити на зимові шини.