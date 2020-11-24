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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24997 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83035 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101859 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117931 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152601 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200211 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195692 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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ДТП возле метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег

ДТП возле метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег

Киев  •  УНН

 • 34810 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие возле станции метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции столицы.

"ДТП на проспекте Бажана. Затруднено движение в направлении правого берега от станции метро Осокорки", - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, на фоне того, что в столице выпал первый в этом сезоне снег, только за одну ночь на 18 ноября в Киеве было зафиксировано около 50 дорожно-транспортных происшествий.

Добавим, в Киеве водителей призвали переходить на зимние шины.

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