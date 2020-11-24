ДТП возле метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие возле станции метро "Осокорки" осложнило движение на правый берег Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции столицы.
"ДТП на проспекте Бажана. Затруднено движение в направлении правого берега от станции метро Осокорки", - сообщили в патрульной полиции.
Напомним, на фоне того, что в столице выпал первый в этом сезоне снег, только за одну ночь на 18 ноября в Киеве было зафиксировано около 50 дорожно-транспортных происшествий.
Добавим, в Киеве водителей призвали переходить на зимние шины.