В Киеве активисты во время марша за импичмент разбили витрину магазина Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Столичная полиция задокументировала факт повреждения витрины магазина Roshen сторонниками задержанного экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили во время марша в его поддержку. Об этом сообщили УНН в столичном главке полиции.
"Факт повреждения зафиксирован, но дело еще не открыто", - сказали в полиции, отметив, что сейчас количество митингующих уменьшилось, а определенная их часть ушла от ИВС СБУ к зданию Генпрокуратуры.
Как сообщал УНН, несколько сотен активистов пришли под стены СИЗО, где содержится Саакашвили.
Организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.
Несколько участников двинулись охранять магазин от провокаторов, а остальные начали скандировать: "Мише - волю", "Свободу Саакашвили".