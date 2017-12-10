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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5167 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97898 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109701 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106403 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108059 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Киеве активисты во время марша за импичмент разбили витрину магазина Roshen

В Киеве активисты во время марша за импичмент разбили витрину магазина Roshen

Киев  •  УНН

 • 16466 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Столичная полиция задокументировала факт повреждения витрины магазина Roshen сторонниками задержанного экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили во время марша в его поддержку. Об этом сообщили УНН в столичном главке полиции.

"Факт повреждения зафиксирован, но дело еще не открыто", - сказали в полиции, отметив, что сейчас количество митингующих уменьшилось, а определенная их часть ушла от ИВС СБУ к зданию Генпрокуратуры.

Как сообщал УНН, несколько сотен активистов пришли под стены СИЗО, где содержится Саакашвили.

Организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.

Несколько участников двинулись охранять магазин от провокаторов, а остальные начали скандировать: "Мише - волю", "Свободу Саакашвили".

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