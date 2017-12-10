У Києві активісти під час маршу за імпічмент розбили вітрину магазину Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Столична поліція задокументувала факт пошкодження вітрини магазину Roshen прихильниками затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі під час маршу на його підтримку. Про це УНН повідомили у столичному главку поліції.
“Факт пошкодження зафіксовано, але справу ще не відкрито”, — сказали в поліції, зауваживши, що наразі мітингувальників поменшало, а певна їхня частина покрокувала від ІТТ СБУ до будівлі Генпрокуратури.
Як повідомляв УНН, кілька сотень активістів прийшли під стіни СІЗО, де утримують Саакашвілі.
Організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазин, а також не робити сутичок із правоохоронцям.
Кілька учасників рушили охороняти магазин він провокаторів, а решта почала скандувати: "Міші - волю", "Свободу Саакашвілі".