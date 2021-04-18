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В Киеве 65 тыс. активных больных COVID-19: за сутки еще 480 инфицированных, 26 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 480 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице сейчас болеют 65 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.

Цитата:

"Еще 480 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 184 892). Еще 26 летальных случаев от вируса (всего 4198)", - сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра, в частности за прошедшие сутки заболели:

  • 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет
  • 191 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет
  • 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет

За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 92 больных коронавирусом, еще 304 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Пи этом за сутки еще 432 человек в Киеве преодолели коронавирус (всего 115 361).

"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88)", - указал Кличко.

По данным с карты СНБО, на сегодня в Киеве болеют COVID-19 в целом 65 333 человек, прирост за сутки - 22 человека.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,946 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 апреля, - 10,2 тысячи, снижение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 250, госпитализаций несколько меньше, чем вчера - более 4,2 тысячи.

Украинские Национальные Новости

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