В Киеве 65 тыс. активных больных COVID-19: за сутки еще 480 инфицированных, 26 человек умерли

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 480 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице сейчас болеют 65 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.