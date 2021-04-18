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У Києві 65 тис. активних хворих на COVID-19: за добу ще 480 інфікованих, 26 людей померли

Київ • УНН

 • 12580 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві за минулу добу виявили ще 480 випадків захворювання коронавірусом. Загалом у столиці наразі хворіють 65 тисяч людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка.

Цитата:

"Ще 480 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 184 892). Ще 26 летальних випадків від вірусу (загалом 4198)", - повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів мера, зокрема за минулу добу захворіли:

  • 271 жінка віком від 18 до 95 років
  • 191 чоловік віком від 18 до 89 років
  • 9 дівчаток від 2 до 16 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 92 хворих на коронавірус, ще 304 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому за добу ще 432 осіб у Києві подолали коронавірус (загалом 115 361).

"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (123), Дніпровському (106) та Деснянському (88)", - вказав Кличко.

За даними з карти РНБО, на сьогодні у Києві хворіють на COVID-19 загалом 65 333 осіб, приріст за добу - 22 особи.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,946 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 квітня, — 10,2 тисячі, зниження у порівнянні з попереднід днем. Високий показник летальних випадків за добу — 250. Госпіталізацій дещо менше, ніж учора — понад 4,2 тисячі.

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