В Киеве +1: застройщик bUd development возобновил работы на стройплощадках
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Как сообщили в компании, застройщик также уже возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям, пишет УНН.
“Мы постепенно возвращаемся к активности на строительных площадках. Процесс будет постепенным, и со временем работы будут восстановлены на всех объектах”, - отмечают в bUd development.
Компания уже открыла работу центрального отдела продаж. А также возобновила процесс передачи квартир покупателям.
“Кроме возобновления строительства, мы также возобновили передачу готовых квартир покупателям. Выполнение наших обязательств перед покупателями – главная задача на сегодня. Итак, где можем строить - будем строить. Где уже можем передать готовые квартиры – делаем это”, – подчеркивают в bUd development.